'Dat moet dan wel een goede speler zijn voor Ajax'

Ajax deed in het afgelopen seizoen zaken en haalde David Neres voor veel geld weg bij Sao Paolo. Nu komt er nog een Braziliaan in Amsterdam voetballen, want Danilo Pereira is op weg naar Amsterdam. Directeur spelerszaken Marc Overmars betaalt 2 miljoen euro voor deze voetballer en Wamberto is onder de indruk.



In gesprek met ELF Voetbal Magazine zegt de oud-speler van Ajax: "Hoe heet die jongen? Danilo Pereira da Silva zegt me niets. Maar als hij van Santos komt, moet het een goede zijn. De club levert al jaren op rij goede spelers af aan Europese topclubs. Denk aan Neymar. Santos heeft al zeker vijf jaar de beste jeugdopleiding van Brazilië. Hoeveel heeft Ajax betaald? Twee miljoen euro? Dat is een logisch bedrag, een goede investering voor Ajax."



De jonge Braziliaanse spits zal zich moeten bewijzen op De Toekomst. "Het is goed dat hij bij Onder 19 en Jong Ajax begint. Als hij straks de taal een beetje kent, de cultuur van Nederland begrijpt, zal hij steeds beter worden. En dan kan hij zich volgend seizoen mooi in het eerste elftal laten zien."