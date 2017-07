Ajacied over teamgenoot: hij wordt een geweldige speler

Ajax beschikt in het aankomende seizoen over Klaas-Jan Huntelaar en Benjamin van Leer, maar strooide bepaald nog niet met geld op de transfermarkt. Of in ieder geval: er werd wel een talent gekocht voor 3 miljoen euro, Victor Jensen. En zijn nieuwe ploeggenoot Ricardo Farcas is onder de indruk van de Deen.



De Roemeen van Ajax O19 vertelt aan het medium GSP: "Ajax heeft een talent uit Denemarken gehaald, voor 3 miljoen euro! Zijn naam is Victor Jensen en hij komt bij mij in het team. Ik heb hem één keer gezien en ik kan wel zeggen dat hij een supertalent is. Hij wordt een geweldige speler."



Zelf speelt de Ajacied nu een jaartje op De Toekomst, en hij vond het vrij moeilijk om zich aan te passen aan het leven in Amsterdam. "Ik wilde stoppen, want ik miste mijn familie, mijn ouders. Ik had het moeilijk en kende de moeilijkste periode in mijn leven. Maar ik realiseerde me dat ik zonder opofferingen niets zou kunnen bereiken. Nu ben ik gelukkig. Ik voel me goed en heb zin in het nieuwe seizoen."