'Chelsea maakt fans woedend met komst Lukaku-alternatief'

Lang leek het erop dat spits Romelu Lukaku in het nieuwe seizoen voor Chelsea ging spelen, maar nu wijzen alle voortekenen naar een deal met Manchester United, dat het akkoord met Everton al heeft aangekondigd op Twitter. De Blues gaan voor een andere spits en de fans van Chelsea zijn woedend.



Op vrijdag meldden de Londenaren zich nog op Goodison Park met een uiterst bod van 85 miljoen euro, een evenaring van de aanbieding van de Red Devils. Toch lijkt het er bijzonder sterk op dat de Rode Duivel op Old Trafford gaat spelen en Antonio Conte heeft in dat geval een andere spits nodig, omdat Diego Costa naar Atlético Madrid gaat vertrekken.



Volgens de Engelse media heeft de markante Italiaan daarom een speler van Swansea City op de korrel: de 32-jarige Spanjaard Fernando Llorente. De spits scoorde in het afgelopen voetbaljaar 15 doelpunten in 35 duels voor de club uit Wales en dat is een aardig moyenne, maar hij is bepaald niet te vergelijken met Lukaku ...





Llorente pic.twitter.com/MB5kGztNTU — Lewis (@CarefreeLewisG) July 7, 2017

Champions Chelsea recruiting Llorente while Europa League Arsenal signed Lacazette and people still debate about who the bigger club is. — adam (@FutboiAdam) July 6, 2017

My face when someone is seriously considering Llorente as a good option. #cfc #llorente pic.twitter.com/oymi0n6bfG — Louis Beneventi (@LouisBeneventi) July 7, 2017