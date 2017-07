"Er zijn tegengestelde belangen bij Feyenoord"

De Eredivisie-topclub Feyenoord heeft toch wel een klein jasje uitgedaan op de transfermarkt. Eljero Elia gaat in Turkije spelen, Dirk Kuyt is gestopt en Terence Kongolo en Rick Karsdorp zijn voor veel geld verkocht. Bert van Marwijk vertelt aan ELF Voetbal Magazine dat er tegengestelde belangen zijn in De Kuip.



Van Marwijk stelt dat de vele mutaties niet positief zijn voor zijn oude werkgever. "Maar je weet als club dat er op elk moment spelers van je kunnen worden gekocht. Ook op het allerlaatste moment. Daar kun je boos om worden, maar je kan het niet veranderen. Zelfs bij de amateurs hebben ze al een idee wie ze moeten halen als de plaatselijke linksbuiten vertrekt. Maar soms heb je schaduwlijstjes met vijf spelers die je graag wilt hebben en dan blijkt iemand die daar niet op staat juist een voltreffer. Het blijft dus lastig. Zeker nu iedereen weet dat er momenteel veel geld is bij Feyenoord."



De oud-bondscoach gaat verder: "Op dit moment zijn er tegengestelde belangen binnen de club. Aan de ene kant verkoop je het liefste niemand en ga je met een complete selectie de Champions League in. Maar aan de andere kant is er ook het financiële belang. Die belangen lopen momenteel door elkaar bij Feyenoord. Al geldt dat voor bijna alle clubs. Alleen de allergrootsten kunnen megabedragen weigeren. Op Lionel Messi of Cristiano Ronaldo bijvoorbeeld."