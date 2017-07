Manchester United kondigt megatransfer aan via Twitter

Op vrijdagavond konden we lezen dat Chelsea zich op het allerlaatste moment nog gemeld had voor spits Romelu Lukaku van Everton met een megabod. Bij Manchester United is men echter overtuigd van de komst van de Rode Duivel. De Red Devils hebben de transfer al aangekondigd via Twitter.



United betaalt volgens de Engelse media liefst 85 miljoen euro voor Lukaku, alhoewel de Premier League-topclub daar zelf nog geen mededelingen over doet. Momenteel bevindt de Belg zich in Los Angeles om te genieten van een vakantie met middenvelder Paul Pogba van United en binnenkort gaat hij mee op trainingskamp met de Mancunians, dat eveneens plaats zal vinden in de Verenigde Staten.





#MUFC is delighted to announce a fee has been agreed with Everton for the transfer of Romelu Lukaku, subject to a medical & personal terms. pic.twitter.com/O7oQJWzYHo — Manchester United (@ManUtd) July 8, 2017