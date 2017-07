"Eerste spits van PSV? Dat hoop ik wel, ja"

Luuk de Jong was in het afgelopen seizoen de eerste spits van PSV, maar de kopsterke centrumaanvaller deed het eigenlijk bepaald niet goed bij de Eindhovenaren. Misschien wordt hij binnenkort al opgevolgd door Sam Lammers, die een kans krijgt bij de A-selectie van coach Phillip Cocu.



Samen met zijn generatiegenoten Dante Rigo en Pablo Rosario is de jonge aanvaller definitief overgeheveld naar het eerste van PSV. In gesprek met het Eindhovens Dagblad vertelt hij hoe dat precies in zijn werk ging. "Na de training moesten we naar het kamertje van de trainer komen en werden we om de beurt naar binnen geroepen. Toen hoorden we het goede nieuws. Ik voelde het natuurlijk wel een beetje aankomen, maar ik ben blij."



Cocu vertelde Lammers dat hij tevreden was over de afgelopen maanden en dat hij zijn promotie moest zien als beloning voor zijn goede presteren. "Hij had alleen goed nieuws dit keer, dus dat was wel mooi. Als ik het goed doe bij m'n invalbeurtjes en ik de kans krijg, hoop ik dat het vanzelf komt. Eerste spits aan het einde van het seizoen? Dat hoop ik zeker, ja."