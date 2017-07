Coach Keizer onthult 'plan B en C' van Ajax

Ajax deed het in het afgelopen seizoen goed, maar ging kopje onder in de finale van de Europa League tegen Manchester United. Diverse voetbalkenners rekenden de toenmalige trainer Peter Bosz aan dat hij geen plan B zou hebben, maar de huidige oefenmeester Marcel Keizer heeft in ieder geval wél wat back-upplannetjes.



In gesprek met De Telegraaf vertelt hij: "Ik heb wel een plan B, ja. Dat kan een speelwijze met Kasper Dolberg én Klaas-Jan Huntelaar zijn. Maar het is niet zo: Klaas-Jan kom erbij, en huppakee, hatsiekiedee gooi de bal er maar in. Dan moet de rest van het team ook weten wat er aan de hand is en hoe we het gaan doen."



Keizer gaat verder: "Plan C is dat we ook in een andere formatie moeten kunnen spelen. We hebben er de tijd voor om die in te slijpen. Ik heb er al een idee over, maar dat ga ik nu nog niet vertellen. Met deze groep kun je een ander systeem spelen, maar wel in de kracht van de spelers blijven. Je kunt ook zes plannen bedenken, maar ik heb liever twee of drie goede plannen dan allerlei varianten."