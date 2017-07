Bosz wilde ontslag van twee Ajax-werknemers

Trainer Peter Bosz maakte onlangs de overstap van Ajax naar het Duitse Borussia Dortmund en dat kwam vrij hard aan in Amsterdam. De coach lag in het afgelopen seizoen overhoop met verschillende werknemers van de Eredivisie-topclub, zo bevestigt directeur Edwin van der Sar. Hij wilde zelfs ontslagen zien.



Keeperstrainer Carlo L’Ami en inspanningsfysioloog Björn Rekelhof moesten hun congé krijgen volgens de trainer. Bovendien kon hij zijn assistent Hennie Spijkerman niet meer luchten of zien. Van der Sar vertelt aan De Telegraaf: "Voor Hennie wilden we een oplossing zoeken en hem assistent maken bij Jong Ajax, maar verder wilden we niet gaan. Wat hij vroeg, ging ons te ver."



De oud-keeper van Manchester United gaat verder: "Wij staan voor continuïteit en kwaliteit, Peter zag dat anders en dus zijn we er niet uitgekomen. Daarom heeft Peter zijn conclusies getrokken en dankzij Ajax een heel mooie stap naar Dortmund gemaakt." Bosz en zijn rechterhand Hendrie Krüzen konden het totáál niet vinden met Spijkerman, L’Ami, Rekelhof en assistent Dennis Bergkamp. Het broeide al langer op De Toekomst en er ontstond langzaamaan een onwerkbare situatie. Bosz staat in het aankomende seizoen dus voor de groep bij Dortmund, waar hij bij Ajax is opgevolgd door Marcel Keizer.