'United wil Mourinho niet alleen Lukaku gunnen'

José Mourinho wil er deze zomer zo snel mogelijk een paar grote namen bij en de Portugees lijkt ook zijn zin te krijgen. Deze week verschenen berichten als zou Manchester United een akkoord hebben met Everton over de komst van Romelu Lukaku en ook voor een tweede bekende naam zou de club een tandje bijzetten.



Mourinho dringt al langer aan op de komst van Ivan Perisic, maar dat dossier leek zo goed als vast te zitten. Het Italiaanse Internazionale bleef immers vasthouden aan een vraagprijs van vijftig miljoen euro, maar dat wil United niet betalen.



Maar volgens The Sun worden de onderhandelingen mogelijk toch nog nieuw leven ingeblazen. United zou nu Matteo Darmian in de deal willen betrekken. De 28-jarige Italiaan is geen eerste keus voor Mourinho en wil zelf aan spelen toekomen met het oog op het WK.



Overigens dreigt Chelsea inzake Lukaku nog roet in het eten te gooien.