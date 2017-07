ADO wacht belangrijke taak: "Hoe je het wendt of keert"

De Chinese miljoenen zijn binnen, maar bij ADO Den Haag is er nog veel werk aan de winkel. Immers: de selectie moet verder op peil gebracht worden, er moet een nieuwe raad van commissarissen komen én de breuk met de gemeente dient gelijmd te worden.



Uit onvrede over de financiële koers besloot de gemeente Den Haag te stoppen als aandeelhouder. Ben Knüppe hoopt als onafhankelijke voorzitter op een hereniging. "Hoe je het wendt of keert. Voor ADO Den Haag is de gemeente Den Haag van belang", zo laat hij de NOS weten.



"Voor Den Haag is toch ook ADO van belang. Het stadion hier is eigendom van de gemeente. ADO Den Haag is huurder. Ze kunnen niet zonder elkaar. Ik hoop dus dat mijn opvolger in staat is om de relatie niet alleen te normaliseren, maar ook echt een positieve draai te geven", aldus Knüppe.