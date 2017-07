De Jong schat kansen in: "Schöne, Ziyech, Donny"

Frenkie de Jong hoopt komend seizoen op zijn definitieve doorbraak bij Ajax. Bij de beloftenploeg blinkt hij regelmatig uit en ook in de hoofdmacht liet hij zich al zien, maar de middenvelder aast op meer.



Na het vertrek van aanvoerder Davy Klaassen rekent de oud-Willem II'er zich niet rijk. "Ik denk dat het op dit moment Schöne, Ziyech, Donny (Van de Beek, red.) is", laat hij Voetbal Inside weten. "Ik moet zorgen dat ik invalbeurten krijg, als ik die verdien. We hebben veel goede spelers op het middenveld."



"Ik ben inmiddels al twintig, van mij mag het wel gebeuren", benadrukt De Jong evenwel. Tijdens het interview werd hij nog gestoord door teamgenoten Matthijs de Ligt en Carel Eiting. Met een lach: "Of ze de meest vervelende spelers uit de Eredivisie zijn? Ik ken niet iedereen uit de Eredivisie, maar ik denk dat ze wel aardig in de buurt komen."