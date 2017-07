"Mourinho zei in ieder geval niet wat iedereen suggereerde"

Justin Kluivert kon geen hoofdrol opeisen tijdens de Europa League-finale tegen Manchester United. Toch werd de jonge Ajax-aanvaller na afloop volop besproken en wel vanwege een gesprek met José Mourinho.



De United-manager nam de Ajacied apart om een geheim gesprek aan te gaan. Velen zien daarin een verleiding voor een transfer. "Ik ga echt niet op alles in, maar hij zei in ieder geval niet wat iedereen suggereerde", zo laat de tiener weten aan Voetbal Inside.



Kluivert ging wél in op de komst van Marcel Keizer naar Ajax 1. "Ik kende hem al van Jong Ajax, daar heb ik veel van hem geleerd. Het is een goede trainer voor ons. Hij zei ook: vorig jaar ging het goed, dus waarom zouden we daar wat aan veranderen?"



Of dat uiteindelijk een kampioenschap oplevert? Kluivert gaat de uitdaging graag aan. "Wij zijn Ajax en gaan voor het kampioenschap. Ik denk dat het mogelijk is. Als het aan mij ligt, worden we kampioen."