Ajacied blikt terug: "Het was doodstil in de bus"

Frenkie de Jong heeft sinds zijn transfer van Willem II naar Ajax een enorme ontwikkeling doorgemaakt qua werkwijze. Waar lekker voetballen in het verleden voorop stond, daar is dat in de hoofdstad totaal anders.



"Verliezen wordt als een schande ervaren", legt de middenvelder uit aan ELF Voetbal. "Vanaf de F'jes draait alles om de winst. Maar dat niet alleen: er moet worden gewonnen met goed voetbal. Als je kijkt naar de jongens die hier zijn opgeleid: ze zoeken altijd de voetballende oplossing. Dat zit in hun DNA."



De Jong wijst op de uitwedstrijd van Jong Ajax bij Fortuna Sittard afgelopen februari. "We waren met een goed team naar Sittard gekomen. Veel jongens uit het eerste. Na een kwartier stonden we al met 2-0 voor. Het liep als een trein, geen vuiltje aan de lucht. Kregen we er in de tweede helft vijf om de oren. Vijf!"



De Ajacied besluit: "Ik begrijp nu nog steeds niet hoe dat kon gebeuren. Maar ik kan me de terugreis nog haarfijn voor de geest halen. Het was doodstil in de bus. We schaamden ons om terug te komen in Amsterdam."