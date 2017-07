'Chelsea evenaart bod op Lukaku: voorkeur duidelijk'

De transferperikelen rond Romelu Lukaku beginnen langzaam maar zeker materiaal te worden voor een heuse soap. Chelsea zou zeker nog niet uit de race liggen, zo meldt Sky Sports.



Eén ding is duidelijk: Lukaku wil na een topseizoen bij Everton verhuizen naar een topclub. Een hereniging met Chelsea leek aannemelijk, maar deze week kwam het bericht naar buiten dat Manchester United voor circa 85 miljoen euro beet zou hebben. In Los Angeles zou hij zelfs al medische tests hebben afgelegd.



Zeker is dat Lukaku in LA traint met United-middenvelder Paul Pogba, maar een hereniging op het veld is nog ver weg. Chelsea zou het bod namelijk hebben geëvenaard en de spits zelf zou azen op een terugkeer naar Stamford Bridge. Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola zou echter vooral op United willen inzetten.





Chelsea believe Mino Raiola wants Lukaku to go to Man United but Lukaku wants to go to Chelsea — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) 7 juli 2017