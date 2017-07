Verratti na 'lastige dagen': "Absoluut niet mijn woorden"

Marco Verratti is niet blij met de uitlatingen van zijn zaakwaarnemer Donato Di Campli in Corriere dello Sport. De makelaar liet zich kritisch uit over het transferbeleid van Paris Saint-Germain alsmede houding van de eigenaar, die FC Barcelona ondanks honderd miljoen euro een 'nee' zou verkopen.



Verratti is er niet blij mee. "Ik heb enkele lastige dagen achter de rug. Ik heb gelezen wat mijn zaakwaarnemer heeft gezegd en wil graag benadrukken dat het absoluut niet mijn woorden zijn. Ik wil mijn excuses aanbieden voor zijn woorden, aan iedereen bij de club", zo laat de Italiaanse middenvelder optekenen.



De PSG-uitblinker claimt 'heel gelukkig' te zijn in Parijs. "Ik weet dat de club mij vertrouwt en daarom wil ik nogmaals mijn excuses maken. Ik praat niet veel in de media, omdat ik respect heb voor PSG. Dankzij PSG ben ik de speler geworden die ik vandaag de dag ben."



Verratti besluit: "Zijn uitlatingen waren absoluut niet de mijne en hij heeft een grote fout gemaakt. Ik hoop dat niet nooit meer zal gebeuren en focus me volledig op de club, waar ik altijd alles voor zal geven."