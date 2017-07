Cocu kan 'gewoon' met tweetal op trainingskamp

PSV-trainer Phillip Cocu neemt Bart Ramselaar en Albert Gudmundsson 'gewoon' mee op trainingskamp. Het tweetal is fit genoeg bevonden om mee te reizen naar Verbier in Zwitserland. Hun blessures blijken niet ernstig te zijn.



Middenvelder Ramselaar en de IJslandse aanvaller Gudmundsson vielen deze week geblesseerd uit op het trainingsveld. Vrijdagochtend trainden zij binnen om een vlotte terugkeer binnen de groep mogelijk te maken. Dat heeft perschef Thijs Slegers laten weten aan het Eindhovens Dagblad.



PSV heeft Dante Rigo, Sam Lammers en Pablo Rosario in aanloop naar het trainingskamp gepromoveerd naar de hoofdmacht. Ook Gudmundsson en Damian van Bruggen komen deze zomer in aanmerking voor een plek bij PSV 1, dat ook rechtsback Bram van Vlerken vrijdag nog liet meetrainen.