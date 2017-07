AZ dankt begeerde Luckassen, Groningen remt te vroeg

Het is AZ niet gelukt om indruk te maken in de vriendschappelijke ontmoeting met de Polderse Selectie. Gewonnen werd er wel, maar makkelijk kwam het resultaat niet tot stand: 2-3.



AZ kwam door een van richting veranderde vrije trap op achterstand . Joris van Overeem maakte al snel weer gelijk, maar na een half uur namen de amateurs opnieuw de leiding. De Polderse Selectie bood ook daarna veel tegenstand voor de manschappen van John van den Brom.



De AZ-trainer koos voor gewaardeerde krachten, maar toch ging het ook na rust moeilijk. Pas na een uur spelen maakte Mats Seuntjens gelijk en uiteindelijk moest de begeerde Derrick Luckassen bij een hoekschop volle bak geven om nog een overwinning uit het vuur te slepen.



FC Groningen wint ruim

FC Groningen had na de 0-16 overwinning op RWE Eemsmond opnieuw ingezet op dubbele cijfers, maar op bezoek bij VV Winsum lukte dat ondanks een snelle 0-5 voorsprong niet: 0-7. Tim Waterink (twee keer), Jesper Drost, Juninho Bacuna, Oussama Idrissi, Django Warmerdam en Tom van Weert scoorden. Bacuna liet nog een strafschop onbenut.