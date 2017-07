Hiddink: "Heb ik te hard uitgehaald? Nee"

Guus Hiddink haalde recentelijk uit naar zijn oud-werkgever KNVB. Vanuit Zeist reageerde voorzitter Michael van Praag geprikkeld met een kritische tweet, maar de Achterhoeker lacht daar vooral om.



Op Twitter schreef de bestuurder: "Gouden regel: spuug nooit in de ruif waar je van gegeten hebt." Hiddink kreeg die reactie mee, maar dat doet hem vrij weinig. "Ik heb gehoord dat hij getweet heeft. Dat mag ook, prima", zo laat de oud-bondscoach weten aan FOX Sports.



"Ik heb het ook nog even teruggekeken. Ik denk dat ik nog aardig mild ben geweest. Ik heb het teruggekeken en gedacht: heb ik te hard uitgehaald? Nee. Het is bovendien goed dat je je eigen organisatie zo nu en dan tegen het licht houdt", aldus Hiddink.





