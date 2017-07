Officieel: Heerenveen-goalie volgt Mulder met Brits avontuur

Wieger Sietsma zet zijn loopbaan voort in Engeland. Via zijn Twitter-account maakt de 21-jarige doelman melding van een overstap naar MK Dons,



Enkele weken geleden was de sluitpost al op proef bij MK Dons en dat heeft dus geresulteerd in een dienstverband. Het gaat om een verbintenis voor twee jaar. De doelman is afkomstig van sc Heerenveen, waar hij niet door wist te breken.



Sietsma debuteerde nooit in een officieel duel voor sc Heerenveen. Het voorbije seizoen kwam de doelman uit voor eerstedivisionist FC Emmen, maar ook dat werd geen succes. Eerder tekende Erwin Mulder al een contract bij Premier League-club Swansea City.





Happy with my 2 year deal @MKDonsFC. Can't wait to play in this amazing stadium. See you soon🙏🏻 pic.twitter.com/99sq1deO9p — Wieger Sietsma (@WiegerSietsma) 7 juli 2017