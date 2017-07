Vertrouwen bij ADO: "Vanaf dag één mea culpa"

Al sinds de eerste contacten is er veel discussie over de relatie tussen ADO Den Haag en United Vansen. Er ontstond een heuse soap, maar volgens Job van der Have en Ben Knüppe laat het Chinese kamp zich wel degelijk van een goede kant zien.



De toezichthouders troffen al snel een ommekeer aan. "Vanaf dag één kwam er een mea culpa van Chinese zijde. Zij maken waar wat ze zeggen", vertelt Knüppe aan De Telegraaf. Het vertrouwen blijft dan ook bestaan. "Welke andere partij stopt er in deze tijd twintig miljoen euro in een voetbalclub."



Knüppe hoopt dan ook op positieve beeldvorming. "Ze verdienen wel enige rehabilitatie, want ze zijn niet altijd even fair behandeld gezien alles wat ze voor ADO hebben gedaan. Ze verdienen meer respect in plaats van door het slijk te worden gehaald."