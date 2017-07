Nieuwe visie PSV oogst: "Wij zijn de starters"

PSV maakte vandaag bekend dat het talentvolle trio Pablo Rosario, Sam Lammers en Dante Rigo definitief is overgeheveld naar de hoofdmacht. De laatstgenoemde is logischerwijs verguld met de promotie.



"Het is een mooie dag voor de opleiding van PSV", vertelt Rigo aan Voetbal International. "PSV heeft de laatste jaren een visie ontwikkeld waarbij ze vol op de jeugd inzetten. Ik denk dat dit heel goed is en dat wij de eerste drie zijn van die aanpak die mogen aansluiten bij het eerste. Wij zijn de starters, maar er zal zeker meer talent volgen."



Rigo wordt gezien als misschien wel het meest veelbelovende talent van PSV. Liefhebber Aad de Mos noemde hem al een 'kruising tussen Guardiola en Van Bommel', en stelde dat de Belg spoedig kansen zou moeten krijgen van trainer Phillip Cocu.



"Die complimenten zijn mooi, maar meer ook niet natuurlijk. Ik besteed er dan ook niet veel aandacht aan. Mijn doel is om me iedere training te ontwikkelen, waarbij het natuurlijk mooi zou zijn als ik speelminuten krijg", reageert de middenvelder bescheiden.



Voorlopig heeft hij onder meer Jorrit Hendrix nog boven zich in de pikorde. "Wel hoop ik natuurlijk dat dit het jaar van onze doorbraak wordt, waarbij ik vind dat ik er volgend seizoen echt moet staan. Dat zal niet zomaar gaan, daar zullen Pablo, Sam en ik hard voor moeten werken."





@PSV doet gek. Lammers (20), Rigo (18) en Rosario (20) zijn overgeheveld naar de A-selectie. Gaan ze eindelijk met eigen kweek werken? — meulendijks ⚫🔵⚫ (@MeulM85) 7 juli 2017