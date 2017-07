Ajacied: "Zeker nog eens naar het buitenland, ben geen Swart"

Alles wijst erop dat hij dit weekend nog zijn contract bij Ajax gaat verlengen, maar dat betekent zeker niet dat rechtsback Joel Veltman nog jarenlang in Amsterdam actief zal blijven.



Veltman, die vanmiddag nog tot aanvoerder werd benoemd door trainer Marcel Keizer, wil namelijk zeker nog eens de landsgrens overschrijden. Maar voor nu ligt de focus op contractverlenging. "Ik heb deze week gesprekken gehad. Volgende week zit ik nog met m'n zaakwaarnemers en dan komt er een besluit. Maandag of dinsdag gaan we er nog even goed over zitten en dan komt er een besluit", vertelt de 25-jarige international aan De Telegraaf.



Veltman heeft echter niet de intentie om zijn hele loopbaan bij Ajax door te brengen. "Ik heb natuurlijk wel gezegd dat ik uiteindelijk een keer naar het buitenland wil, dat is zeker iets voor de toekomst. Of dat nu is weet ik nog niet. De nieuwe Sjaak Swart, dat zie ik niet zo snel gebeuren."





Met Veltman blijft, behalve een prima voetballer, een stukje onvervalst Ajax DNA behouden. Kind van de club, 25 jaar en nieuwe aanvoerder. — Floris Roos (@FlorisRoos) 4 juli 2017