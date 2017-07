Officieel: Excelsior ziet aanvaller naar Turkije vertrekken

Terell Ondaan heeft Excelsior Rotterdam na één seizoen alweer verlaten. De 23-jarige aanvaller heeft een contract ondertekend voor één seizoen bij het Turkse BB Erzurumspor, dat uitkomt in de tweede Turkse liga. Dat melden de Rotterdammers vrijdagmiddag via de officiële kanalen.



Ondaan kwam afgelopen seizoen naar Rotterdam, waar hij zijn handtekening zette onder een driejarige verbintenis. Afgelopen jaar kwam hij namens de Rotterdammers tot 26 wedstrijden in de Eredivisie, veelal als invaller. Afgelopen week liet hij plotseling weten ondanks een doorlopend contract te willen vertrekken bij Excelsior. BB Erzurumspor wilde aan de voorwaarden voldoen, waarna Ondaan mocht gaan.



Directeur Ferry de Haan zei vorige week al dat de beslissing van Ondaan behoorlijk onverwachts kwam, maar dat de club aan een transfer wilde meewerken.