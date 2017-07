Officieel: ook Inter heeft eerste grote aankoop binnen

In navolging van stadsgenoot AC Milan heeft ook Internazionale de portemonnee getrokken. Waar de aartsrivaal deze zomer al voor meer dan 100 miljoen euro aan spelers heeft gehaald, begint Inter met een aankoop van 30 miljoen euro.



Milan Skriniar zette vrijdagochtend zijn handtekening onder een contract dat hem tot 2022 aan Inter verbindt. De 22-jarige verdediger wordt voor een bedrag van in totaal dertig miljoen euro opgepikt bij Sampdoria en mag zich de duurste Slowaak aller tijden noemen. De verwachting is dat Inter de komende weken met nog veel meer geld gaat strooien.