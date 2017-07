Ajax-trainer Keizer spreekt zich uit over nieuwe captain

Ajax verkocht captain Davy Klaassen onlangs aan Everton en dus moest trainer Marcel Keizer op zoek naar een nieuwe aanvoerder. Vrijdagochtend maakte de nieuwe oefenmeester bekend wie dat is geworden: Joël Veltman. In gesprek met Ajax TV geeft Keizer een korte toelichting.



"Joël is ook helemaal vanuit de jeugd opgeklommen tot het eerste elftal. Al zo veel jaar in het eerste, dus hij verdient deze band", stelt Keizer, die eraan toevoegt dat Veltman in principe het hele seizoen de aanvoerder is.



De rechtsback van Ajax werd de laatste tijd regelmatig met een transfer in verband gebracht, maar dat lijkt er dus niet meer van te komen.