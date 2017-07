Barça moppert: 'Oneerlijke concurrentie'

FC Barcelona wil Marco Verratti dolgraag van Paris Saint-Germain overnemen, maar de Fransen weigeren hun sterspeler te verkopen. De Italiaanse middenvelder wil zelf graag naar de Catalaanse grootmacht en is al in gesprek met Barça, maar zolang PSG dwarsligt, is er van een transfer geen sprake.



Barça-voorzitter Josep Maria Bartomeu noemt het oneerlijke concurrentie. "Wij zijn ervan overtuigd dat Verratti perfect bij ons past en dat hij graag bij ons wil voetballen. Maar als je de president van Paris Saint-Germain belt, zegt hij dat Verratti niet te koop is en dat er geen clausule in zijn contract zit. Alleen de president van PSG kan beslissen over de transfer", vertelt hij aan El Mundo Deportivo.



"In dit geval is het Spaanse voetbal machteloos. Hier moeten we gelimiteerde transfersommen in contracten opnemen, terwijl dat in het buitenland niet hoeft. Buitenlandse clubs kunnen gewoon een bedrag op tafel leggen, terwijl wij altijd moeten onderhandelen."