Ajax-spelers applaudisseren voor nieuwe kapitein

In het afgelopen seizoen was middenvelder Davy Klaassen nog de aanvoerder van Ajax, maar de Oranje-international is inmiddels voor 27 miljoen euro naar het Engelse Everton vertrokken. Nu hebben de Amsterdammers een nieuwe kapitein aangesteld in de persoon van verdediger Joël Veltman, die het Ajax-schip naar successen moet leiden.



Journalist Freek Jansen van Voetbal International is aanwezig bij het trainingskamp van de Amsterdammers in Zillertal en bericht het volgende via Twitter:





Spelers bij elkaar in kring, er volgt applaus voor Joel Veltman. De nieuwe aanvoerder van #Ajax pic.twitter.com/e29yMqJZZO — Freek Jansen (@FreekJansenVI) July 7, 2017