Paris Saint-Germain heeft boodschap voor Ben Arfa

De technisch begaafde middenvelder Hatem Ben Arfa schrijft wel een beetje een vreemd voetbalverhaal. Aanvankelijk deed hij het erg goed bij Newcastle United, maar toen kwam hij in de moeilijkheden. Bij OGC Nice leefde hij op en hij maakte een transfer naar Paris Saint-Germain. Ook daar willen ze hem nu verkopen.



De zaakwaarnemer van de nummer tien, Jean-Jacques Bertrand genaamd, onthult in gesprek met het medium L'Équipe: "PSG heeft ons duidelijk gemaakt dat Hatem vrij is om te vertrekken." Ben Arfa zelf heeft daar echter niet zo heel veel trek in. Hij verdient goud geld in het Parc des Princes en wil vechten voor zijn plek. "We hebben verteld dat Hatem niet op deze manier weg wil gaan."



Ben Arfa heeft overigens nog een contract tot medio 2018, dus het is wel logisch dat Paris Saint-Germain hem nu wil lozen, om nog wat geld aan hem te verdienen. In het afgelopen seizoen kwam de middenvelder wel aan zijn wedstrijdjes in Parijs: hij speelde er maar liefst 33, ondanks zijn reserverol.