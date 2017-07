'Bod van 40 miljoen is goed nieuws voor Larsson'

Buitenspeler Sam Larsson mag an sich wel vertrekken van zijn werkgever sc Heerenveen, maar dan moet er wel een aanzienlijk bod op tafel komen te liggen. Dat gaat mogelijk binnen afzienbare tijd gebeuren, want Juventus heeft maar liefst 40 miljoen euro geboden voor Federico Bernardeschi.



Momenteel staat de jonge Italiaanse aanvaller nog onder contract bij Fiorentina, maar dat gaat hoogstwaarschijnlijk zeer binnenkort veranderen. De buitenspeler wordt begeerd door Internaizonale, maar Juventus heeft de beste papieren om met hem aan de slag te gaan en heeft dus ook al een officiële aanbieding neergelegd in Florence. Gaat Fiorentina hiermee akkoord, dan meldt La Viola zich even later vermoedelijk bij het Abe Lenstra Stadion.



Het is immers al een tijdje bekend dat Larsson hoog op het verlanglijstje staat van Fiorentina voor het geval dat Bernardeschi daadwerkelijk voor een verhuizing kiest. Heerenveen vraagt ongeveer 8 miljoen euro voor de international van Zweden, die eerder in verband werd gebracht met Ajax, PSV en Feyenoord. Volgens Sky Sport Italia gaat Fiorentina een groot gedeelte van de 40 miljoen die het ontvangt herinvesteren.