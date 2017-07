Cocu haalt drie PSV-talenten bij A-selectie

Oefenmeester Phillip Cocu van PSV krijgt nogal eens het verwijt dat hij de talenten van de Eindhovenaren te weinig kansen geeft. Zo zag het publiek in het Philips Stadion Luuk de Jong in het afgelopen seizoen falen, maar moest Sam Lammers lang wachten. Nu haalt Cocu dan toch drie talenten bij de A-selectie.



Het gaat om Sam Lammers, Dante Rigo en Pablo Rosario, die zich in het aankomende voetbaljaar dienen te bewijzen bij de 'grote jongens'. Op de officiële website van PSV licht Cocu zijn keuze toe: "Ze hebben vorig seizoen gedurende een langere periode met ons meegetraind. Ze zijn er nu aan toe om definitief de stap te zetten. Sam, Dante en Pablo zijn er klaar voor. Het zijn stuk voor stuk jongens met potentie gebleken."



PSV laat zijn talenten in de regel een tijdje meetrainen, waarna men een definitieve beslissing neemt. "Zij kunnen dan ervaren wat er bij het eerste elftal gevraagd wordt en wij kunnen ze goed monitoren. Wij denken dat dit in veruit de meeste gevallen de juiste manier is." Lammer maakte in het seizoen 2016-2017 wel wat minuten voor de hoofdmacht van de Eindhovenaren, Rigo en Rosario deden dat nog niet.