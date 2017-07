'Spurs moeten Feyenoord sensationele ruildeal bieden'

Feyenoord heeft Terence Kongolo en Rick Karsdorp verkocht aan respectievelijk AS Monaco en AS Roma. Technisch directeur Martin van Geel hoopt van harte dat het daarbij blijft, maar nu valt de naam van Nicolai Jörgensen opeens bij Tottenham Hotspur. Althans, een Engels medium stelt een opvallende ruildeal voor.



De Deense goalgetter Jörgensen staat er goed op in Engeland bij de diverse Premier League-clubs, zoveel is wel zeker. Eerder werd de international van Denemarken nog gelinkt aan het Everton van de Nederlandse coach Ronald Koeman, dat op zoek moet naar een vervanger voor Romelu Lukaku, die voor 85 miljoen euro naar Manchester United vertrekt. Ook Tottenham zoekt nog een nieuwe centrumaanvaller.



Het medium HITC stelt een sensationele ruildeal voor, waarbij Jörgensen naar Londen zou moeten komen en Vincent Janssen de omgekeerde weg bewandelt. Men weet dat de Deense aanvaller zich goed voelt in De Kuip en dat Feyenoord hem niet wil verliezen, maar daarom moet directeur Daniel Levy op de proppen komen met de naam van Janssen, aldus de website. De Engelsen verwachten dat de Rotterdammers dan wel overstag gaan.