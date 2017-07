Keizer maakt korte metten met 'Bosz-methode'

Ajax nam afscheid van Peter Bosz en stelde Marcel Keizer aan omdat die het Ajax-spelletje vertegenwoordigt, net als zijn voorganger. Er zijn echter ook grote verschillen tussen de twee oefenmeesters, want onder de nieuwe trainer dient de selectie van de Amsterdammers veel harder te trainen. Keizer heeft korte metten gemaakt met de methode van Bosz.



Het Algemeen Dagblad schrijft het volgende: "De nieuwe hoofdtrainer Marcel Keizer legt flink de zweep erover en laat meteen zien dat hij van pittige sessies houdt. Zijn aanstelling bij Ajax is nog vers en de verbazing nog niet helemaal weggeëbd, maar hij wil stevige piketpalen slaan voor het nieuwe seizoen dat minstens de landstitel moet brengen. De intensiteit van de trainingen is onder Keizer behoorlijk opgeschroefd in vergelijking met de periode onder zijn voorganger Peter Bosz."



De krant gaat verder: "Zijn trainingsregime is niet zomaar een voetnoot in de recente geschiedenis van Ajax. Het begint beetje bij beetje een onderwerp van discussie te worden, nu in de voorbereiding het opvallende verschil zich openbaart. Zijn voorganger trainde volgens de leer van periodiseringsgoeroe Raymond Verheijen veel korter. Bosz leek het gelijk aan zijn zijde te hebben, gezien de goede resultaten in de Europa League en het uitblijven van ernstige blessures aan het einde van het seizoen. Maar het leidde er soms ook toe dat spelers hun toevlucht zochten tot trainingen buiten de club om. Dat irriteerde het trotse Ajax, met alle faciliteiten voor een voetballer."