'Vitesse meldt zich officieel voor zéér pikante transfer'

Vitesse gaat mogelijk voor een van de meest pikante transfers van de zomerperiode zorgen. De Arnhemmers hebben zich namelijk officieel gemeld voor een goede voetballer van het inmiddels gedegradeerde NEC, en dat ligt nogal gevoelig in de streek. Ferdi Kadioglu kan de overstap maken naar Vitesse.



Het medium de Gelderlander schrijft het volgende over de kwestie: "Kadioglu (17) behoort tot de grootste voetbaltalenten van Nederland. Er is zowel in de Eredivisie als uit Turkije volop belangstelling voor de middenvelder annex aanvaller van NEC. Maar tot nu toe heeft alleen Vitesse zich direct gemeld in Nijmegen. Een overgang van Kadioglu is nog lang niet rond. Technisch directeur Remco Oversier van NEC acht een transfer ‘niet bespreekbaar’. Maar het kamp Kadioglu zet ondubbelzinnig in op een vertrek. De jeugdinternational streeft het hoogste niveau na."



In het recente verleden maakte Navarone Foor al een transfer van NEC naar Vitesse. Bij zijn terugkeer in Nijmegen voor de derby tussen de twee hiervoor genoemde club werd hij vervolgens beschimpt door de supporters van NEC. Ook Ajax wordt overigens nog in verband gebracht met het talent.