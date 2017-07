'Woedende Koeman treft maatregelen tegen Lukaku'

Everton en Manchester United zijn het in grote lijnen wel eens geworden over de overstap van spits Romelu Lukaku naar het Old Trafford-stadion. De Belg heeft echter wat kwaad bloed gezet bij de oefenmeester van de Toffees, Ronald Koeman. Lukaku weigert zijn telefoon over te nemen en de Nederlander dreigt de megatransfer nu te vertragen.



De Rode Duivel viert op dit moment vakantie in Los Angeles met zijn goede vriend Paul Pogba. De selectie van Manchester United vliegt binnenkort naar de Verenigde Staten en daar hoopt men Lukaku medisch te kunnen keuren. Bij Everton had men de Belg echter eigenlijk wel weer op de club verwacht, want op donderdag begonnen de spelers van de club uit Liverpool aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen op trainingscomplex Finch Farm.



Omdat de transfer van Lukaku nog niet is afgerond verwachtte Koeman de Belg eigenlijk gewoon in Liverpool, maar de international van België liet zijn gezicht niet zien. Sterker nog, Koeman heeft de goalgetter volgens The Daily Mail meermaals proberen te bellen, maar kreeg geen gehoor én werd niet teruggebeld. Daar is de Zaandammer volgens de Engelse media woedend over: hij dreigt de transfer van Lukaku, ter waarde van 85 miljoen euro, te vertragen.