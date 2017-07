'Speler van 3 miljoen euro belde Ajax af'

In het aankomende seizoen staat doelman André Onana nog gewoon tussen de palen in de Johan Cruijff ArenA bij Ajax. Op termijn wordt hij echter mogelijk opgevolgd door Benjamin van Leer, die onlangs aangekocht werd. De Nederlandse doelman was echter niet de eerste keuze van directeur spelerszaken Marc Overmars, aldus Het Laatste Nieuws.



De Belgische krant bericht dat Ajax eigenlijk al een akkoord met de Jupiler Pro League-club KAS Eupen had over de overstap van de 24-jarige Hendrik Van Crombrugge. De Belg zou voor drie miljoen euro naar de Johan Cruijff ArenA verhuizen, maar belde Ajax op een gegeven moment zelf af. De keeper kwam klaarblijkelijk tot de conclusie dat hij meer heil zag in een basisplek bij Eupen.



Directeur Christoph Henkel vertelt: "Er was de voorbije weken veel interesse, maar Hendrik heeft uiteindelijk beslist om te blijven. Hendrik is van mening dat hij zich bij Eupen het beste verder kan ontwikkelen. Iets waar we alleen maar blij om kunnen zijn." Van Crombrugge werd in het afgelopen seizoen al eens opgeroepen voor de Rode Duivels en vertegenwoordigt dus zeker een bepaalde mate van potentie.