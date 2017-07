Kamohelo Mokotjo staat op het punt om zijn voetballoopbaan voort te zetten bij Brentford. Een relatief kleine club in voetbalbolwerk Londen, maar is het realistisch om hem hoger in de p[korde te plaatsen? FC Twente-watcher Leon ten Voorde heeft zo zijn bedenkingen.



"Oké, het is het tweede niveau in Engeland en die competitie wordt wel eens de vijfde van Europa genoemd, maar dan nog? Is dit nou de droomtransfer die hij al tijden in gedachten had?", schrijft de journalist van TC/Tubantia. "Je kunt het ook omdraaien. Zaten de grote namen eigenlijk wel op Mokotjo te wachten?"



Ten Voorde noemt de Zuid-Afrikaan 'een uitstekende voetballer'. "Volgens de statistieken was hij het voorbije seizoen zelfs de beste passer van de Eredivisie, maar die cijfers moet je wel relativeren. Een pass over een meter komt nou eenmaal vaker aan dan een risicovolle bal over 40."



Zijn vertragende spel geldt juist als nadeel. Ook zijn rendement is nihil. "In 95 duels voor Twente kwam hij tot drie treffers en 14 assists. Daarmee val je niet op bij de clubs uit de Premier League. Spelers in de echte top moeten iets specifieks hebben, een wapen. Een machtige trap, een individuele actie, een steekbal, om maar eens wat te noemen."