Luckassen: "Dat komt pas als het serieuzer wordt"

Meerdere AZ-spelers zijn gelinkt aan een volgende stap in hun ontwikkeling. Zo is er belangstelling voor Derrick Luckassen, die onder meer is gelinkt aan een transfer naar PSV.



Luckassen reageerde donderdag tegenover het Noordhollands Dagblad op zijn toekomst. Een voorkeur tussen binnen- of buitenland heeft hij niet. "Het belangrijkste vind ik of de club bij me past en of ik er kansen zie om te spelen en om me verder te ontwikkelen."



"Nee, dat komt pas als het serieuzer wordt", stelt de verdediger annex middenvelder. "Dan wil ik wel graag een gesprek met de trainer of de technisch directeur. Want ik moet uiteindelijk zelf beslissen of die club bij me past. Tot die tijd doet mijn zaakwaarnemer het werk."