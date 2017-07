VIDEO: Opmerkelijke uitbarsting bij oefenduel AZ

AZ heeft Oleksandria donderdagavond met 3-1 geklopt in een oefenwedstrijd. Zulke krachtmetingen hebben over het algemeen een vriendschappelijk karakter, maar de Oekraïense ploeg bleek dat even te zijn vergeten getuige onderstaande beelden van FOX Sports. Wout Weghorst benutte de strafschop.





👮✋❌ | Het Oekraïense Oleksandriya gaf tegen @AZAlkmaar een aparte invulling aan het concept 'vriendschappelijk duel'. #azole pic.twitter.com/xb9Wqr2vWQ — FOX Sports (@FOXSportsnl) 6 juli 2017