FC Groningen en Roda JC leggen langste afstanden af

FC Groningen moet in het nieuwe Eredivisie-seizoen de meeste kilometers afleggen. De Trots van het Noorden moet 3497 kilometer afleggen en daarmee blijft men Roda JC Kerkrade (3491) nipt voor, zo blijkt uit onderzoek van Tussen de Linies.



Ook sc Heerenveen en promovendus VVV-Venlo staan hoog geklasseerd, respectievelijk 2801 en 2750 kilometer. PSV staat in de middenmoot met 2160, waar Feyenoord (1961) en Ajax (1925) onder de tweeduizend blijven. FC Utrecht is het meest voordelig uit met 1671.



In de Jupiler League staat FC Emmen bovenaan met 3806 kilometer, waar ook SC Cambuur (3652) meer kilometers moet overbruggen dan de Eredivisie-clubs. FC Den Bosch is hier het voordeligst met 1718 streepjes.





🚌| FC Groningen en Roda JC maken komende seizoen 2x zoveel reiskilometers als FC Utrecht. Aantal reiskilometers eredivisie seizoen 2017/18: pic.twitter.com/HaJ8xg4CRw — Tussen de linies (@Tussendelinies) 16 juni 2017