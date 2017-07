Faber geeft de doorslag: "Ook Spanje of in Engeland"

Todd Kane keert terug in de Nederlandse Eredivisie. De rechtsback werd eerder uitgeleend aan NEC en is nu neergestreken bij FC Groningen, dat een deal overeengekomen is met Chelsea.



"Ik wilde graag naar Groningen, al had ik ook andere opties", vertelt Kane aan het Dagblad van het Noorden. "Welke? Ik kon ook naar Spanje of in Engeland blijven spelen, maar Faber heeft bij NEC heel veel voor mij betekend."



"Omdat hij gedurende mijn lange herstel altijd naar me is blijven informeren, voelde ik me bijna verplicht om weer onder hem te spelen", aldus Kane, die in april 2016 zijn voorste kruisband afscheurde. "Ik heb mijn tijd genomen om er weer honderd procent tegenaan te kunnen. Dat moment is nu vrijwel aangebroken, dus ik kan niet wachten tot ik mag spelen."