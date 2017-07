Twente hard onderuit, AZ en Sparta winnen oefenduels

FC Twente heeft donderdag een kansloze nederlaag geleden in de oefencampagne. In het Drentse Erica bleek het Duitse SV Meppen met 0-3 te sterk voor de eredivisionist.



SV Meppen promoveerde vorig seizoen naar de Derde Bundesliga en bleek een serieuze sparringpartner. Halverwege leidde die ploeg al met 2-0 dankzij doelpunten van Marcel Gebers en Patrick Posipal, waar Danny Holla namens de Tukkers de lat teisterde. Na rust werd het ook nog 0-3.



AZ en Sparta boeken prima resultaten

AZ heeft de eerste serieuze oefenwedstrijd in een 3-1 zege omgezet. Het Oekraïense Oleksandria werd dankzij doelpunten van Jeremy Helmer, Wout Weghorst (strafschop) en Joris van Overeem verslagen. Voorafgaasd aan de 2-0 kregen de bezoekers rood voor het duwen van de scheidsrechter.



Sparta Rotterdam kwam tegen de amateurs van SSS Klaaswaal op achterstand. Pas vlak voor rust maakte Mathias Pogba gelijk en daarna ging het rap. Ragnar Ache had met een hattrick een groot aandeel in de 1-8 zege. Ook Paco van Moorsel, Deroy Duarte, Loris Brogno en Thomas Verhaar troffen doel.