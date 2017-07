Viagra-pil als metafoor bij Go Ahead: "Niets is zeker"

Leon Vlemmings is begonnen aan zijn dienstverband bij Go Ahead Eagles. Het is duidelijk dat de gedegradeerde club opnieuw zo snel mogelijk de Eredivisie wil betreden, maar de oefenmeester is ondanks de positieve basis ook realistisch.



"Maar wat is zeker? In het bedrijfsleven is een beleidsplan vaak nog niet af of het is al weer achterhaald", aldus Vlemmings, die in De Stentor een opmerkelijk voorbeeld aanhaalt. "De wetenschappers die de viagra-pil ontdekten, wilden eigenlijk een medicijn vinden om hartkwalen te genezen. Onderweg liep het proces anders en kwam dat blauwe pilletje naar boven."



"Dat heeft miljoenen mensen gelukkig gemaakt en miljarden euro’s opgeleverd. Het is een metafoor, waarmee ik wil zeggen dat niets zeker is in het leven. Zeker in de voetballerij niet", aldus Vlemmings. "De weg is lang en je loopt altijd tegen onverwachte zaken aan. Hoe gaat een ploeg bijvoorbeeld om met een nederlaag, die er elk seizoen een keer gaat komen. Maar het plaatje ziet er bij GA Eagles heel goed uit."