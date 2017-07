Transfer Heraclied afgeblazen: "Verschrikkelijk jammer"

Er dreigt een soap te ontstaan rond Bram Castro. Heracles Almelo bevestigde zelf zijn vertrek naar AA Gent, donderdag kwam Sint-Truiden opeens in beeld, maar vooralsnog blijft hij 'gewoon' bij de eredivisionist.



Castro wilde na drie seizoenen in Almelo terug naar België uit privé-oogpunt. Heracles en Gent bereikten een akkoord, maar die overgang is van de baan en Sint-Truiden is (nog) niet concreet geworden. Trainer John Stegeman en de doelman gaan nu praten over het juiste moment voor zijn terugkeer.



Heracles-directeur Nico-Jan Hoogma: "Tot afgelopen donderdag was Bram onze onomstreden eerste keeper, onze steunpilaar. Dat is niet veranderd. Voor hem vinden we het verschrikkelijk jammer, want uit menselijk oogpunt gunden we hem dit. Ook al deed zijn vertrek ons pijn", citeert TC/Tubantia.