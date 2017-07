"De methode-Verheijen is verleden tijd bij Ajax"

Marcel Keizer is vorige week begonnen aan zijn klus als trainer van Ajax 1. Als opvolger van Peter Bosz probeert hij direct een stempel te drukken, zo merkt ook clubwatcher Freek Jansen.



"'Niets wordt mooier gemaakt dan het is, alleen Keizer wil niet weer helemaal op nul beginnen", vertelt de journalist van Voetbal International. "Het goede gevoel van de tweede seizoenshelft, waarin Ajax zowel in de Eredivisie als de Europa League vrijwel onverslaanbaar was, moet nu direct weer worden aangewakkerd."



Keizer kiest bijvoorbeeld voor meer trainingsarbeid. "Waar bij Bosz trainingen vaak exact negentig minuten in beslag namen, het een aaneengesloten parcours was van vormen achter elkaar, beginnend steevast met de rondotjes, kiest Keizer zijn eigen weg."



Jansen voegt toe: "De methode-Verheijen, waar Bosz mee werkte en dat onder meer een reden was voor wrevel binnen Ajax, is verleden tijd in Amsterdam."