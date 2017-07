AZ reageert: "Noem sowieso nooit een prijs"

Ridgeciano Haps is nadrukkelijk gelinkt aan Feyenoord. Ook PSV is ter sprake gekomen, maar volgens AZ-directeur Max Huiberts zijn dit voor zijn club slechts geruchten.



"Bij mij is er niets van bekend, dan zou je het aan Ridgeciano moeten vragen", zo laat Huiberts weten voor de camera van FOX Sports. "Ik heb het ook gelezen, maar het zijn niet de berichten die ik ventileer. Bij mij is er niets over bekend."



De technisch directeur las in de media ook een prijskaartje: "Ook de vraagprijs van tien miljoen euro heeft in de krant gestaan en dat heb ik gelezen. Er wordt een hoop geroepen en gezegd, maar ik noem sowieso nooit een prijs. De club die hem wil hebben, moet maar aangeven wat ze voor hem overhebben. Dan reageer ik daar op."