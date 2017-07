Officeel: oud-Ajacied Anita blijft in Engeland actief

Vurnon Anita verkast definitief naar Championship-club Leeds United. Na Mateusz Klich van FC Twente en nog een aantal spelers is de oud-Ajacied aanwinst nummer zes voor de club.



Anita speelde zeven seizoenen bij Ajax alvorens hij in 2012 overstapte naar Newcastle United. In 2016 degradeerde de verdediger annex middenvelder met 'The Magpies', maar binnen een jaar werd de terugkeer naar de Premier League gevierd. Als basisspeler (27 duels) had hij een belangrijk aandeel in dit succes.



De 28-jarige Anita kon ondanks de promotie niet rekenen op een nieuw contract bij Newcastle United. Nu blijkt de voetballer dus in het Championship te blijven spelen, bij Leeds United.





✍️ We are delighted to confirm the signing of Vurnon Anita, who joins the club from @NUFC. Read more at: https://t.co/ETJLNZ7A2M pic.twitter.com/tgmiWQKcfw — Leeds United (@LUFC) 6 juli 2017