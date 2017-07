Verbazing in Almelo: "Nog niet eerder meegemaakt"

Er is ophef ontstaan rond Bram Castro. De geroutineerde doelman leek Heracles Almelo te verruilen voor AA Gent, maar als een donderslag bij heldere hemel is Sint-Truiden opeens in beeld gekomen.



Volgens Het Belang van Limburg verkast Castro naar Sint-Truiden en dus niet naar AA Gent. Dat nieuws heeft ook in het Polman Stadion gefronste wenkbrauwen opgeleverd. "Schijnbaar speelt er iets", reageert Heracles-directeur Nico-Jan Hoogma tegenover TC/Tubantia.



Hoogma vervolgt: "Maar ik ben niet op de hoogte gebracht. Ik probeer contact te krijgen met AA Gent, maar dat is me nog niet gelukt. Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt."



Castro verklaarde bij Heracles te vertrekken om meer bij zijn familie te kunnen zijn. Wel met 'pijn in het hart'.