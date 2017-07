VIDEO: KOEKOEK! Schöne deelt vieze panna uit aan ploegmaat

Ajax is momenteel op trainingskamp in Oostenrijk. Daar wordt toegewerkt richting het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Kasper Dolberg merkte alvast dat zijn ploeg- en landgenoot Lasse Schöne op dreef is: de routinier deelde een fraaie panna uit tijdens de rondo!













Een nieuwe trainingsdag in Zillertal. Alleen een ochtendsessie op het programma. #Ajax pic.twitter.com/cr2aO9T2qm — Freek Jansen (@FreekJansenVI) 6 juli 2017

Training begint met half uur loopwerk onder leiding van Bjorn Rekelhof. #Ajax pic.twitter.com/ikh2wRMH6m — Freek Jansen (@FreekJansenVI) 6 juli 2017

Temperatuur al boven 30 graden, training gaat verder met pass/trap-vorm. #Ajax pic.twitter.com/KFlC58oBON — Freek Jansen (@FreekJansenVI) 6 juli 2017

Positiespel olv Spijkerman en felle rondo olv Keizer. #Ajax pic.twitter.com/ir7JrbAlAo — Freek Jansen (@FreekJansenVI) 6 juli 2017

Training wordt afgesloten met partijspelen met drie teams. David Neres zorgt voor eerste treffer. #Ajax pic.twitter.com/nAABxUaliD — Freek Jansen (@FreekJansenVI) 6 juli 2017