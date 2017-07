OFFICIEEL: AZ legt dolblije keeper (34) vast

Hij leek AZ deze zomer te gaan verlaten, maar de Alkmaarders maken zojuist bekend dat het contract met de ervaren Gino Coutinho toch voor één seizoen is verlengd.



De voormalig sluitpost van onder meer ADO Den Haag en Excelsior kwam sinds zijn komst in 2015 tot twintig optredens voor AZ, en plakt er nu nog een jaar aan vast. "We waren al langere tijd akkoord met Gino over een contractverlenging", reageert Directeur Voetbalzaken Max Huibers. "We zijn blij dat we een ervaren doelman als stand-in voor Marco Bizot hebben. Daarnaast heeft hij al veel Eredivisie-minuten gemaakt in zijn carrière. Die jarenlange ervaring kan hij overbrengen op onze talentvolle doelmannen die doorstromen vanuit de jeugdopleiding."



Coutinho zelf vult aan: "Ik heb het heel erg naar mijn zin hier. Ik voel de waardering. AZ is gewoon een heel mooie club. De trainer weet dat hij altijd een beroep om mij kan doen en dan zal ik er staan. Natuurlijk wil je als topsporter altijd spelen, maar er zijn gewoon heel veel pluspunten waardoor ik graag langer blijf."





Alles over de contractverlenging: https://t.co/ngPjll9NI7#AZ pic.twitter.com/tv3ElBL601 — AZ (@AZAlkmaar) 6 juli 2017