Fans Ajax krijgen weinig te zijn: Weer duel achter gesloten deur

Opnieuw heeft Ajax een oefenduel aangekondigd waar de supporters weinig mee kunnen. Het treffen met PAOK Saloniki is achter gesloten deuren en dat is nu ook het gevel tegen Hull City.



Vijf oefenduels staan er voor deze maand op het programma, waaronder het treffen met Hull. De Engelse club komt op 28 juli richting Amsterdam, maar de wedstrijd is besloten. Dit op last van de politie. Dit is de laatste oefenwedstrijd van Ajax voor de strijd in de voorronde van de Champions League begint.



Schema:

08 juli 2017 16:00 uur: Ajax - Werder Bremen (Hippach Zillertal)

11 juli 2017 19:30 uur: Rijnsburgse Boys - Ajax (Rijnsburg)

15 juli 2017 (tijd nnb): Ajax - PAOK Saloniki (Amsterdam)

18 juli 2017 19.00 uur: Olympique Lyon - Ajax (Frankrijk)

28 juli 2017 14.00 uur: Ajax - Hull City (Amsterdam)